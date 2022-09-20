السكة الحديد: لا وفيات أو إصابات في حادث دمنهور.. وعودة حركة القطارات قريبا

قال المهندس حسام البسطويسي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا بهيئة السكة الحديد، إنّ حادث قطار دمنهور عطّل حركة القطارات على بعض خطوط الوجه البحري، وجار إعادة العربات التي خرجت عن القضبان إلى مسارها الصحيح، لاستئناف حركة القطارات مرة أخرى، موضحا أنّ جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية شاملة قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحد من حوادث القطارات.

السكة الحديد: حادث دمنهور لم يخلّف أي ضحايا أو مصابين

وفي أول تعليق من هيئة السكة الحديد عن حادث قطار دمنهور، قال البسطويسي لـ«الوطن»، إنّ الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية ولا يوجد أي وفيات أو إصابات بين الركاب، والعمل جارٍ على قدم وساق لإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى، لتقديم جميع الخدمات الممكنة لجمهور الركاب المسافرين.

لجنة فنية لمعرفة أسباب حادث قطار دمنهور

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا بـ السكة الحديد، أنّ الهيئة شكّلت لجنة فنية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء وقوع حادث قطار دمنهور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتسببين في الحادث، مشيرا إلى أنّه لا يوجد أي قطار قديم يعمل على القضبان، والهيئة تواصل تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومتها الأساسية للحد من حوادث القطارات، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.