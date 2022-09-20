بعد قليل.. بدء جلسة محاكمة 5 متهمين بقتل عامل مسجد في المنوفية

تنظر محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عبدالحليم حسين المسيري، اليوم، محاكمة 5 أفراد تعدوا على عامل مسجد بفرد خرطوش في قرية عرب الرمل بمركز قويسنا.

وتضم هيئة المحكمة في عضويتها، كل من المستشارين محمد عبدالمنعم نصر، وأمجد محمود الكنيسي، وأحمد سعيد الحوفي، وسكرتارية سعيد أبو صالح.

الحزن يخيم على القرية

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، إثر مقتل محمد عبد الواحد، العامل بإحدى مساجد القرية بعد إطلاق أعيرة نارية عليه بفرد خرطوش من قبل أحد المتهمين، حيث حاول الأهالي نقله إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية، الإ أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

القبض على المتهمين

وكانت رجال المباحث بمركز قويسنا، ألقوا القبض على 5 متهمين بقتل عامل المسجد، حيث تم حبسهم على ذمة التحقيقات حينها، ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات شبين الكوم الدائرة الثالثة، محاكمة المتهم اليوم.

الرأي القانوني في الجريمة

وقال محمد مسلم، المحامي، إن المتهم إذا ترصد وتعمد قتل المجني عليه سيواجه حكما بالإعدام أو بالسجن المؤبد في حال حمل السلاح، أما إذا وقع القتل في مشاجرة بين عائلتين وتم إطلاق النار، فيسمى ذلك ضرب أفضى إلى الموت، وعليه يتم الحكم على المتهم بالسجن حسب ما يراه قاضي المحكمة.