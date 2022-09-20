تنسيق كليات القسم العلمي بنين وبنات بجامعة الأزهر

أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، تنسيق كليات القسم العلمي بنين، وجاءت الحدود الدنيا للقبول كالتالي: كلية العلوم بالقاهرة تخصص عام 533 درجة بنسبة 82%، كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة تخصص عام 530 درجة بنسبة 81.54%، اللغات والترجمة تخصص عام 406 درجات بنسبة 62.46%.

تنسيق كليات القسم العلمي بنين

أما معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بالقاهرة فيقبل من 575 درجة بنسبة 88.46%، ومعهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بالقاهرة 566 درجة بنسبة 87.08%، وكلية الإعلام 499 درجة بنسبة 76.77%، وكلية التجارة بالقاهرة تخصص عام 471 درجة بنسبة 72.46%، وكلية الزراعة بالقاهرة تخصص عام 489 درجة بنسبة 75.23%، وكلية التربية بالقاهرة تخصص عام 379 درجة بنسبة 58.31 %، وكلية اللغة العربية تخصص عام 435 درجة بنسبة 53.08%.

تنسيق كليات القسم العلمى بنات

وجاء تنسيق كليات القسم العلمي بنات كالتالي: كلية التمريض بنات 586 درجة بنسبة 90.15%، كلية العلوم تخصص عام 577 درجة 88.77%، المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر 565 درجة بنسبة 86.92%، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام 553 درجة بنسبة 85.08%، كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية 526 درجة بنسبة 80.92%.

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