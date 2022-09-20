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تنسيق كليات القسم العلمي بنين وبنات بجامعة الأزهر

كتب:

إسراء سليمان
10:51 ص | الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر

أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، تنسيق كليات القسم العلمي بنين، وجاءت الحدود الدنيا للقبول كالتالي: كلية العلوم بالقاهرة تخصص عام 533 درجة بنسبة 82%، كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة تخصص عام 530 درجة بنسبة 81.54%، اللغات والترجمة تخصص عام 406 درجات بنسبة 62.46%.

تنسيق كليات القسم العلمي بنين

أما معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بالقاهرة فيقبل من 575 درجة بنسبة 88.46%، ومعهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بالقاهرة 566 درجة بنسبة 87.08%، وكلية الإعلام 499 درجة بنسبة 76.77%، وكلية التجارة بالقاهرة تخصص عام 471 درجة بنسبة 72.46%، وكلية الزراعة بالقاهرة تخصص عام 489 درجة بنسبة 75.23%، وكلية التربية بالقاهرة تخصص عام 379 درجة بنسبة 58.31 %، وكلية اللغة العربية تخصص عام 435 درجة بنسبة 53.08%.

تنسيق كليات القسم العلمى بنات

وجاء تنسيق كليات القسم العلمي بنات كالتالي: كلية التمريض بنات 586 درجة بنسبة 90.15%، كلية العلوم تخصص عام 577 درجة 88.77%، المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر 565 درجة بنسبة 86.92%، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام 553 درجة بنسبة 85.08%، كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية 526 درجة بنسبة 80.92%.

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.