اليوم إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية.. اعرف طريقة الحصول عليها

تستعد جامعة الأزهر إلى إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية، والتي سوف يعلن عنها اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا، وذلك في مؤتمر صحفي يعقده الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر، وسوف تعلن الجامعة نتيجة التنسيق كاملة سواء للناجحين في الدور الأول أو الدور الثاني، والتي يترقب جموع الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية ظهور نتيجة.

رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

وأعلنت جامعة الأزهر عن رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر لكليات جامعة الأزهر، حيث يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية الحصول على نتيجة تنسيق الأزهر 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فور ظهورها من هنا.

رغبات التنسيق بجامعة الأزهر

وكان طلاب الدور الثاني في الثانوية الأزهرية، قد سجلوا رغبات التنسيق الخاصة بهم في كليات جامعة الأزهر في الفترة من 12 سبتمبر، حتى الجمعة 16 سبتمبر، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر

وأعلنت جامعة الأزهر عن الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر بعد ظهور نتيجة التنسيق غدا، حددتها جامعة الأزهر كالتالي:

ـ شهادة ميلاد.

ـ 4 صور من شهادة الثانوية.

ـ ورقة الترشيح من على الموقع بعد ظهور التنسيق.

ـ 6 صور من البطاقة الشخصية + بطاقة ولي الأمر.

ـ 8 صور مدون عليها الاسم مقاس 4*6.

ـ استمارة 2 جند من منطقة التجنيد التابع لها واستمارة 6 جند لكل مواليد ما بعد 2002، خاص بالذكور.

- دوسيه بلاستيك.