تامر محسن عن مشاركته في تحكيم مهرجان القاهرة للدراما: سأرى بعين المشاهد

حرص المخرج تامر محسن خلال الفترة الماضية على مشاهدة الأعمال الدرامية التي ستنافس ضمن مهرجان القاهرة للدراما بتمعن شديد كونه أحد أعضاء لجنة تحكيم المهرجان لاختيار الأعمال الفنية الأفضل.

وعن المعايير التي اعتمد المخرج تامر محسن عليها في اختيار الأفضل من ضمن الأعمال الدرامية قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لن يتمكن من الإفصاح بشكل كامل عن المعايير التى اتبعها قبل إعلان الجوائز أولا في الاحتفالية الخاصة يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 سبتمبر نظرا للسرية التي يتبعها المهرجان بشكل كبير ضمن سياسته والتي ستساهم في نجاحه مستقبلا.

تامر محسن يتحدث عن مهرجان القاهرة للدراما

ولكن كشف المخرج تامر محسن بأنه كان حريصا على أن يرى بعين المشاهد لا بعين واحد من أحد أبناء الصناعة قائلا «لما لازم وأنا بتفرج أتاثر وأحب وأتبسط وأتماهى وأتوحد».

وتابع محسن قائلا: فمثلا لا يمكننى أن أمنح جائزة لمسلسل يتضمن كل عناصر التميز حرفيا ولكنى لم أشعر به أو شعرت بالانبساط وأنا أشاهده ولم يؤثر في فهذا هو مقياس الجمهور الذي تتمكن من خلاله من معرفة نجاح العمل .