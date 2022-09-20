رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 وخطوات الحصول عليها

يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات عن رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، لمعرفة الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد، بعد إعلان الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، عن نتيجة التنسيق للعام الجامعي الجديد، للطلاب الناجحين.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

وكشفت جامعة الأزهر عن رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 للكليات والمعاهد التابعة لها، ويستطيع طلاب الثانوية الأزهرية الحصول على النتيجة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وبوابة الحكومة المصرية، أو من خلال الضغط هنا.

ويمكن الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني، ثم اختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية، وإدخال رقم الجلوس والرقم السري.

فتح باب تعديل بطاقات الترشيح

وأعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر اليوم عن فتح باب تعديل بطاقات الترشيح والتنسيق للذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم، بداية من يوم الخميس 22 سبتمبر 2022 وحتى يوم الجمعة المقبل، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في القبول بكليات الطب والهندسة بنسبة 40%، وفقًا لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وبلغ الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%، وبلغ كليات طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %، وكليات طب بنين وبنات أسيوط (616) درجة بنسبة 94.77%، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38%، كليات طب الأسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92%، وهندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85%.