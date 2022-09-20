استشاري حميات: «الوراثة» وراء انتشار حساسية الجيوب الأنفية بين المصريين

قال الدكتور سمير عنتر، استشاري الحميات والأمراض المعدية ومدير مستشفى حميات إمبابة الأسبق، إن فصل الخريف يأتي دائمًا بالتزامن مع بداية الدراسة وكثرة الاختلاط بين الأطفال والطلاب في المدراس والجامعات، بالإضافة إلى الانخفاض المعهود في درجات الحرارة في فصل الخريف وفصل الشتاء، ما يساعد على انتشار العدوى الفيروسية بشكل سريع بين الطلاب.

حساسية الأنف منتشرة بين المصريين بسبب الوراثة

وأضاف استشاري الحميات والأمراض المعدية ومدير حميات إمبابة الأسبق في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» المذاع على شاشة قناة « TeN»، أن حساسية الجيوب الأنفية منتشرة بين المصريين بشكل كبير، بسبب عامل الوراثة وعامل التلوث البيئي، وينصح المواطنين بشرب السوائل الدافئة والابتعاد عن المشروبات الباردة، الابتعاد عن التدخين خاصة لو كان فى الأماكن المغلقة، مشددًا على أهمية تناول الخضروات والفاكهة خاصة البرتقال واستخدام العسل بدلاً من السكر لأنه يقوى المناعة.

مصل الأنفلونزا ليس منه خوف

وأكد استشاري الحميات والأمراض المعدية ومدير حميات إمبابة الأسبق في مداخلته مع الإعلاميين سلمى عادل وكريم حاتم، أن مصل الانفلونزا المعروف والمتداول منذ سنوات لا يوجد أى خوف منه على أى سن أكبر من 5 سنوات، ويُنصح بأخذه للوقاية من الإصابة بنزلات البرد الشديدة.