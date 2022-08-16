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«استشاري مناعة»: محاولات عالمية لدمج لقاحي الأنفلونزا وكورونا

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الوطن
08:15 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2022
كورونا

كورونا

قالت الدكتور نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، إن مصر تقف على كل المستجدات الجديدة بفيروس كورونا، إذ يجر تغيير البروتوكول باستمرار، وفقًا لأحدث المستجدات، والوقوف على أحدث العقاقير واللقاحات.

متحورات جديدة لا تستجيب نحو اللقاحات التقليدية

وأضافت عبد الوهاب في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر كل يوم» بفضائية «مصر الزراعية»، أنه على الرغم من الفيروس أصبح أقل قوة، إلا أن المتحورات الجديدة أصبحت لا تستجيب لأجهزة المناعة واللقاحات المعتادة، لافتة إلى أن الفيروس أحادي الشفرة، وينسخ شفرته الأخرى من جسم المصابين بكل أنحاء العالم.

محاولات عالمية لدمج لقاح الأنفلونزا بلقاح كورونا

أوضحت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، أن هناك محاولات عالمية لدمج لقاح الأنفلونزا بلقاح كورونا، تيسيرًا على الأفراد بمختلف دول العالم، كاشفة عن أن ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، يرجع لخصوصية المجتمع الأمريكي، إذ يعتمد معظم سكانها على الوجبات السريعة، إضافة إلى أن أعدادا كبيرة منهم تعاني من السمنة.

إشادة بالقيادة السياسية في إدارة ملف كورونا

وأشادت «عبد الوهاب»، بإدارة مصر لأزمة كورونا، لافتة إلى أن القيادة المصرية تفوقت على العديد من الدول في إدارة ملف الأزمة، منوهة عن عدم إتجاه الدولة المصرية إلى الأغلاق كما فعلت دول أخرى، كما أنها أستطاعت توفير اللقاحات والعلاجات الحديثة بالوقت المناسب.      

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