ضبط 1528 قضية تموينية متنوعة.. منها 482 بيع بأزيد من السعر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1528 قضية تموينية خلال 247 ساعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 482 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات 101٫820 طن «دقيق أبيض – مكرونة – بقوليات – ملح طعام - سكر- زيت - أعلاف – أسمدة – أرز – 13686 عبوة سجائر».

كما أسفرت الحملات عن ضبط 718 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 20 قضية دقيق مدعم تصرف وتجميع، و126 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و147 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 56 قضايا عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 56 قضية توقف عن الإنتاج – 313 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات 3٫750 طن دقيق بلدى مدعم – 4820 رغيف بلدى مدعم – 65 بطاقة ذكية.

ضبط 16 قضية استيلاء على السلع المدعومة

وجرى ضبط 16 قضية استيلاء على السلع المدعومة، أبرزها «1500 لتر مواد بترولية – 146 أسطوانة بوتاجاز» بحجم مضبوطات بلغت 105٫570 طن – 1500 لتر مواد بترولية – 146 أسطوانة بوتاجاز – 65 بطاقة تموينية ذكية – 13686 عبوة سجائر - 4820 رغيف بلدي مدعم.

كما جرى ضبط 21,05 طن دقيق أبيض – سكر حر – مكرونة لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وضبط المدير المسؤول عن مخزن تابع لمخبز سياحي بمحافظة القاهرة بحوزته كمية قدرها 20٫25 طن دقيق أبيض لعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 18 طن دقيق أبيض – بقوليات – أرز

وأيضا جرى ضبط 18 طن دقيق أبيض – بقوليات – أرز أبيض لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وضبط 5 أطنان أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر دون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة السمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.

ووفي إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، أسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت 73 قطعة 9 قطع صوتية – 19 قطعة ضوئية – 45 ملصقا.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا مجهولة المصدر، عن ضبط 45 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 15692 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، واتخذت الإجراءات القانونية.