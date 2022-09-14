ضبط 1531 قضية تموينية متنوعة بينها «حجب سلع غذائية»

واصلت وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

ضبط 1531 قضية تموينية متنوعة

وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1531 قضية تموينية متنوعة بينها 3 قضايا حجب سلع إستراتيجية و719 قضية في مجال مخالفات المخابز و29 قضية استيلاء على السلع المدعومة.

وضبطت الحملات مالك مخبز بلدي بمحافظة القاهرة لتصرفه في 18 طن دقيق بلدي مدعم بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما ضبطت قائد سيارة بمحافظة الغربية محملة بـ 7,250 طن دقيق بلدي مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلًا عن ضبط 18 طن أعلاف حيوانية لعدم الإعلان عن أسعارها داخل مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بمحافظة الغربية، وضبط المدير المسئول عن مخبز سياحي بمحافظة القاهرة لحيازته 10,500 طن دقيق أبيض لعدم الإعلان عن أسعار الخبز، كما ضبطت الحملات مالك مخبز بلدي بمحافظة البحيرة، لتجميعه 501 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين، للاستيلاء على الدعم المقرر لهم دون وجه حق.

وفى إطار جهود الإدارة في رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، أسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت 111 قطعة.

وتحفظت الحملات على 2,19 طن مقطعات دواجن معبأة داخل عبوات دون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة دون ترخيص بمحافظة القاهرة، و2,05 طن لحوم مجمدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم بمحافظة القاهرة، و10 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر داخل معمل لمنتجات الألبان بمحافظة البحيرة.

التحفظ على 5,625 طن زيت وملح طعام

وصادرت الحملات 5,625 طن زيت طعام وملح طعام معبأة داخل براميل دون بيانات معاد تدويرها من مرتجعات الأسواق غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة بقصد إعادة طرحها بالأسواق وكذا 4,445 طن منظفات صناعية داخل مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر عن ضبط 61 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 1,732 طن معسل و111921 عبوة سجائر مختلفة الأنواع و3200 قطعة مطبوعات ورقية.