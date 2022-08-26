«زمزم»: التحالف الوطني للعمل الأهلي أثبت جديته في التدخلات الاجتماعية

قال مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن التحالف أثبت جدية في نشاط العمل التنموي والتدخلات الاجتماعية على مدار الأشهر الماضية بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر مارس الماضي، مشيرًا إلى أن دولا كثيرة شهدت مثل هذه التحالفات بين المجتمع المدني حيث تدعم الأجهزة التنفيذية والحكومات لمواجهة الأزمات والكوارث المختلفة.

وأضاف زمزم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «مصر ودول العالم تمر بأزمتين هما كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، وبالتالي كان يجب أن يكون هناك تدخلات استثنائية بحزمة من الدعم الاجتماعي، وبخاصة الدعم النقدي ودعم السلع التموينية لأن شرائح كثيرة تتأثر بها».

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي: «يجب أن تكون هناك مساندة من الدولة والمجتمع المدني، وهو ما حدث بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعي لضمان تنسيق الجهود عن طريق قواعد البيانات التي يتم مراجعتها بين الجهتين، وتتم المراجعة أيضا من خلال إدارة الرقابة الإدارية لكل القواعد البيانات لضمان وجود قاعدة بيانات موحدة».

تكوين قواعد بيانات من كل الجمعيات المشتركة

وواصل مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي: «في ظل الـ 5 أو 6 أشهر الماضية استطعنا تكوين قواعد بيانات من كل الجمعيات المشتركة، وجمعنا قواعد البيانات وتم مقاربتها مع قواعد بيانات الدولة وبدأنا نتوجه إلى عدة قطاعات، مثل التمكين الاقتصادي والتعليمي والطبي ووضع بعض المعايير لاختيار الحالات وتنفيذ المشروعات، وهناك اجتماعات دورية ومستمرون في التنسيق فيما بيننا لتعظيم القيمة المضافة التي نقدمها».

لن نعمل في الظروف الاستثنائية

وأكد مصطفى زمزم: «لن نعمل في الظروف الاستثنائية والأزمات فقط، فنحن نعمل على عدم ضمان تكرار الخدمات والإزدواجية ووجود بعض البروتوكولات الخاصة بحزم التدخلات الاجتماعية والاقتصادية، وفي اجتماعنا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهنا بالتخارج من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي».