وزير الخارجية يلتقي مجلس الأعمال الأمريكي للتفاهم الدولي في نيويورك

التقى سامح شكري وزير الخارجية، أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي BCIU، اليوم، في ختام أعمال اليوم الأول من فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وكشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن مجلس الأعمال يُعد من أهم مجالس الأعمال الأمريكية التي تحظى بعضوية كبرى شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال الأمريكيين، ومن ثم تبرز أهمية تعزيز سبل التواصل معه لجذب الاستثمارات الأمريكية إلى مصر.

الذكرى المئوية لتدشين العلاقات بين القاهرة وواشنطن

وأضاف أن الوزير أكد خلال اللقاء على خصوصية العام الجاري بالنسبة للولايات المتحدة ومصر باعتباره يمثل الذكرى المئوية لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وواشنطن، لافتًا إلى أن مصر تعد أكبر شريك تجاري واستثماري للولايات المتحدة الأمريكية في أفريقيا، فضلاً عن أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين عند تناول أبرز الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة

وأضاف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء جهود الحكومة لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، لا سيّما من خلال دورها الرئيسي في إطلاق منتدى غاز شرق المتوسط، وما تملكه من قدرات تؤهلها لتسييل موارد المنطقة من الغاز وتصديرها إلى أوروبا، بالإضافة إلى انخراط مصر في خطط لتطوير خطوط الكهرباء بين الأشقاء الأفارقة والشركاء الأوروبيين، وتطلعها إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعيّ الطاقة المتجددة والنظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بهدف زيادة حصة مصر من استثمارات الطاقة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرا إلى أن «شكري»، حرص خلال اللقاء على استعراض رؤية الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 حول سبل تعزيز عمل المناخ الدولي، مؤكداً إيمان مصر بالدور الهام للقطاع الخاص في تحويل تعهدات المناخ إلى واقع ملموس على الأرض، ومن ثم تسعى الرئاسة المصرية للمؤتمر إلى تعزيز مستوى الحوار والتنسيق مع القطاع الخاص بهدف تضمين رؤاه في الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ.

ودار نقاش تفاعلي مطول خلال لقاء وزير الخارجية وأعضاء مجلس الأعمال حول الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر للقطاع الخاص الأمريكي، كما أجاب الوزير على استفسارات المشاركين في هذا الشأن.