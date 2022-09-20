ضبط 30 قطعة سلاح ناري في حملة للأمن العام بأسيوط

شنّ قطاع الأمن العام، حملة أمنية موسعة لضبط العناصر الإجرامية وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

حملة على تجار السلاح بأسيوط

ونظم قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركزي شرطة صدفا والغنائم، استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما استهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

ضبط 30 قطعة سلاح ناري

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 26 متهمًا، كما تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة، بحوزة 4 متهمين وتم تنفيذ 380 حكمًا قضائيًا متنوعًا، علاوة على ضبط 6 أشخاص مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

سرقة الدراجات النارية

وفي سياق آخر، تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالغربية تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية قيام 4 عناصر إجرامية مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الضفيرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 13 واقعة سرقة وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.