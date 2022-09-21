3 فوائد للرضاعة الطبيعية للمولود.. أبرزها التقليل من النزلات المعوية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي في رسائلها التوعوية ببرنامج «وعي للتنمية المجتمعية» على أهمية صحة الأسرة والأم والطفل، تحت عنوان «صحتك ثروتك.. انتى وأسرتك»، لافتة إلى أهمية الرضاعة الطبيعية، مناشدة الأمهات بالبدء في إرضاع وليدها فور ولادته.

وأضافت التضامن فى رسائلها التوعية، وفق تقرير صادر عنها، أن الرضاعة الطبيعية تكفى الرضيع حتى يتم شهره السادس، ولا يجب أن تعطى الأم مولودها أي أغذية أو مشروبات أو مياه حتى يتم شهره السادس، بالإضافة إلى أن لبن السرسوب (المسمار) مفيد جداً لوقاية الطفل من بعض الأمراض المعدية التي قد تصيبه في بداية حياته.

فوائد الرضاعة الطبيعية للمولود

وأشارت إلى أن أهمية الرضاعة الطبيعية للمولود تتمثل فيما يلى:

- تؤثر على استقرار الحالة النفسية للطفل كما تنعكس على تصرفاته.

- تقلل الرضاعة الطبيعية من حدوث النزلات المعوية للمولود.

- تخلق اتصالا وثيقا وتدعم علاقة الحب بين الطفل وأمه.

كيفية الاهتمام بالمولود الجديد

وقدمت التضامن العديد من النصائح للاهتمام بالمولود من أول يوم ولادة كالتالى :

- ضرورة وضع الطفل على بطن الأم ملاصقاً الجلد للجلد، بعد الولادة مباشرة، حتى يتم المولود الرضعة الأولى.

- سرعة تسجيل المولود، واستخراج شهادة الميلاد من مكتب الصحة، مشيرة إلى أنه يشترط وجود عقد زواج رسمي موثق لإستخراج شهادة ميلاد الطفل.

- تطهير السرة بالكحول 4 مرات يومياً حتى تنفصل.

- عمل تحليل الغدة الدرقية للمولود والالتزام بالتطعيمات المقررة.

- يجب غسل الأيدي بالماء والصابون جيدا قبل التعامل مع الطفل.

- تبدأ الرضاعة الطبيعية من أول لحظة، ولبن الأم هو أفضل طعام وشراب للطفل خلال أول 6 شهور.

- يجب متابعة وزن وطول الطفل، اللذين يعتبران دليلا على صحته ونموه السليم.

- ضرورة الحمام اليومي للمولود، والتنشيف الجيد والملابس المناسبة.

- الاهتمام بنظافة العين، ولا نضع بها غير القطرة الطبية 3 مرات يومياً لمدة أسبوع.