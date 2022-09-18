وزير الزراعة يوافق على صرف وتمويل 38 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إنَّ مجلس إدارة «المشروع القومي للبتلو» برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق على اعتماد مبلغ 37 مليونًا و844 ألفًا و260 جنيها لـ128 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالي عدد رؤوس ماشية 1300 رأس وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

7.42 مليون جنيه تمويلات لـ41 ألف مستفيد

وأضاف «الصياد» أنَّ إجمالي ما تمّ تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 7 مليارات و42 مليون جنيه لأكثر من 41 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 464 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

تسمين 464 ألف رأس ماشية

ومن ناحيته، قال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إنَّه طبقاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تتم معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعي المصري أو الأهلي المصري) للتأكّد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء.

وتابع أنه فور استلام المستفيد للرؤوس يتمّ التأمين عليها في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة مخفضة، يتمّ تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لدراسة أي مشكلات محتملة على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها.

وأضاف «سليمان» أنَّه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري أو البنك الأهلي المصري والمنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام واتس آب (01558626681- 01558626682).