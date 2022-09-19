وزير الزراعة يبحث إنشاء مخازن للسلع الغذائية مع مدير المنظمة الإسلامية

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، يرلان بايدوليت، مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وبحث معه أوجه التعاون والاستراتيجية المستقبلية لعمل المنظمة خلال الفترة القادمة، واستعرض «القصير» جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها.

توجيه الدعم للمنظمة

وأكد الوزير استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظمة حتى تحقق أهدافها، وكذلك المساهمة في تقديم الخبرة وبناء القدرات للدول الأعضاء، وأكد أيضا على ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي، للاستفادة من المواد الخام والموارد الطبيعية للدول الأعضاء، في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي وكذلك توفير فرص عمل.

كما رحب وزير الزراعة بفكرة قيام المنظمة بإنشاء مخازن استراتيجية لتخزين السلع الغذائية المهمة، ولكن بعد إجراء دراسة جدوى مستفيضة حول آليات تمويل إنشاء هذه المخازن، وتكوين احتياطي من السلع الغذائية، بهدف توزيع تلك المنتجات على الدول الأعضاء في حال ما احتاجت إليها.

موضوعات ذات اهتمام مشترك

‏من ناحيته أعرب مدير عام المنظمة، عن سعادته بزيارة مصر ولقاء وزير الزراعة، وكذا إتاحة الفرصة لعقد ورشة العمل الإقليمية بالقاهرة حول السياسات واستراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي للدول الأعضاء، ومناقشة بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي يأتي فى مقدمتها مشكلة الأمن الغذائي.

كما أشار «بايدوليت» إلى أهمية دعم مصر للمنظمة وما تقوم به من أنشطة، والتي تمثل استراتيجية عملها في تنفيذ برنامج محوري يتعلق بالقطاع الحيواني والداجني والسمكي، وأيضاً بدعم فكرة إنشاء بنوك الجينات للأنواع النباتية المختلفة في الدول الأعضاء.

‏يُذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، سيقوم بافتتاح ورشة عمل المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي حول موضوع «التخطيط الاستراتيجى وتطوير السياسات في مجال الأمن الغذائي»، وسيكون ذلك بحضور نحو 80 ممثلاً من الدول الأعضاء العاملين في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.