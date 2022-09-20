مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2022.. التخصصات المطلوبة والشروط

ازداد البحث خلال الساعات الماضية عن مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2022، وكثرت التساؤلات حول تفاصيلها والتخصصات المطلوبة للالتحاق بالوظائف.

ومنذ عدة أيام، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، عن حاجاتها لشغل بعض الوظائف بنظام التعاقد في بعض التخصصات.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» تفاصيل مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2022، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة مياه الشرب ببني سويف.

مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2022

وتمثلت التخصصات المطلوبة في مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2022 فيما يلي:

1- كيميائيين من خريجي بكالوريوس علوم تخصص كيمياء حيوية، وكيمياء نبات، وكيمياء حيوان، وكيمياء خاص، وميكروبيولوجي.

2- أخصائي خدمة عملاء ومشتركين من الحاصلين على بكالوريوس تجارة إنجليزي.

3- أخصائي إعلام حاصلين على بكالوريوس الإعلام.

4- أخصائي علاقات عامة من الحاصلين على بكالوريوس خدمة اجتماعية.

5- أخصائي خدمة عملاء الخط الساخن، ويُشترط الحصول على مؤهل عال مناسب.

6- فني معمل، خريج معهد فني صحي شعبة معامل.

7- فني عدادات، حاصل على دبلوم صنايع أو معهد صناعي.

8- محصل بالعمولة، حاصل على دبلوم تجارة أو معهد فني تجاري.

9- حرفي ميكانيكا سيارات، وكهرباء سيارات، وسباك، وغواص.

10- عامل صرف أو مياه.

وعلى الراغبين في الالتحاق بتلك الوظائف الاطلاع والتقديم من هنا، ابتداء من اليوم الثلاثاء حتى 4 أكتوبر المقبل، مع إرفاق المستندات المطلوبة لكل وظيفة.

ضوابط التقديم على الوظيفة

وتتمثل ضوابط التقديم في هذه المسابقة في الآتي:

- يكون المتقدم من أبناء محافظة بنى سويف (محل الميلاد - بطاقة الرقم القومي).

- لا يجوز التقديم لأكثر من وظيفة.

- يتم استبعاد أي طلب غير مستوفي المستندات المطلوبة.

- الموافقة على العمل في أي موقع من مواقع الشركة، والعمل بنظام الورادي.

- ألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات، ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة، أو رد آلية اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله بحكم نهائي أو بقرار تأديبي.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي منها نهائيا، وتقديم ما يعادلها بالنسبة للإناث.

- أن تثبت اللياقة الطبية للمجتاز للاختبارات.