شركة مياه الشرب في أسيوط تعلن نتيجة تظلمات مسابقة التعيين

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادي الجديد، عبر الصفحة الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن نتيجة فحص التظلمات المقدمة من بعض المتقدمين في المسابقة رقم 4 لسنة 2021 لشغل وظائف «مهندس، كيميائي، أخصائي زراعي» من القاطنين في محافظة أسيوط، والتي سبق وأُعلن عنها عبر الصفحة الرسمية للشركة وموقعها الرسمي.

فتح باب التظلمات لغير المنطبق عليهم الشروط بالمسابقة

وذكرت شركة المياه، أنّها سبق وأعلنت عبر منشور على صفحتها وموقعها الرسميين عن أسماء المنطبق عليهم الشروط، وغير المنطبق عليهم الشروط بوظائف المياه مع توضيح أسباب ذلك طبقًا للشروط الموضحة بإعلان المسابقة، مؤكدة فتح باب التظلمات لغير المنطبق عليهم الشروط من يوم 13 حتى 19 من شهر مارس الماضي 2022.

رفض بعض تظلمات المتقدمين

وأكدت شركة مياه الشرب، الانتهاء من فحص التظلمات المقدمة، وقبول بعض هذه التظلمات، وإضافة أسمائهم في كشوف الاختبارات، والتي سيجرى الإعلان عن موعدها عند الانتهاء من الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أنّ الشركة أوضحت سبب الرفض طبقاً للكشوف المعلن عنها.

وأشارت الشركة، إلى أنّه على الذين قُبِلت تظلماتهم التوجه إلى مقر الشركة بمحطة نزلة عبد اللاه؛ لاسترداد 200 جنيه مع الأخذ بعين الاعتبار، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة باقي الوظائف المعلن عنها في المسابقة فور الانتهاء من فحصها.