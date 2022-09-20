مواعيد القطارات من الإسكندرية للقاهرة.. قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

أعلنت هيئة السكة الحديد، مواعيد القطارات من الإسكندرية للقاهرة مع اقتراب العام الدراسي الجديد؛ وذلك تسهيلا على المواطنين وخاصة الطلاب المسافرين من الإسكندرية للقاهرة والعكس لكي يصلوا للجامعات أو المدارس الموجودة خارج المحافظة الخاصة بهم.

وتستعرض «الوطن» في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها للقراء بشكل يومي مواعيد القطارات من إسكندرية للقاهرة والعكس، وفق بيان الهيئة، وذلك في إطار سلسلة الموضوعات الخدمية المختلفة التي تقدمها للقراء على النحو التالي:

مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة

قطار رقم 902 الإسكندرية – القاهرة، وموعد قيامه الساعة 6 صباحًا.

قطار رقم 906 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر، و موعد قيامه الساعة 7 صباحًا.

قطار رقم 904 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر، وموعد قيامه الساعة 8 صباحًا.

قطار رقم 900 الإسكندرية – القاهرة، وموعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.

قطار رقم 912 الإسكندرية – القاهرة، وموعد قيامه الساعة 11.30 صباحًا.

قطار رقم 914 الإسكندرية – القاهرة، وموعد قيامه الساعة 1 ظهرًا.

قطار رقم 916 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر، وموعد قيامه الساعة 2 ظهرًا.

قطار رقم 918 الإسكندرية – القاهرة، وموعد قيامه الساعة 3 عصرًا.

قطار رقم 922 الإسكندرية – القاهرة، وموعد قيامه الساعة 3:30 مساءً.

قطار رقم 118 الإسكندرية - القاهرة مختلط «مكيف- مميز»، وموعد قيامه الساعة 5:20 مساءً.

قطار رقم 928 الإسكندرية – القاهرة، وموعد قيامه الساعة 6 مساءً.

قطار رقم 926 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر، وموعد قيامه الساعة 7 مساءً.

قطار رقم 930 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 8.10 مساءً.

مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية

قطار رقم 119 القاهرة - الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 5.00 صباحًا

قطار رقم 903 القاهرة - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

قطار رقم 905 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 8.00 صباحًا.

قطار رقم 901 القاهرة - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.

قطار رقم 913 القاهرة – الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرًا.

قطار رقم 917 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 2:00 ظهرًا.

قطار رقم 919 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 2:25 ظهرًا.

قطار رقم 2001 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 3:00 عصرًا.

قطار رقم 915 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 3:20 عصرًا.

قطار رقم 923 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 4:00 مساءً.

قطار رقم 925 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5:10 مساءً.

قطار رقم 921 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 6:00 مساءً.

قطار رقم 927 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 7:00 مساءً.

قطار رقم 931 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8:15 مساءً.

وجدير بالذكر أن هيئة السكة الحديد أوضحت، أنه يتم تنفيذ العديد من الإجراءات الصارمة في القطارات للحماية من انتشار فيروس كورونا و انتقاله بين المواطنين.