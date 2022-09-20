مطالبات برلمانية لوزير التعليم بمراقبة المدارس الخاصة: تحمل الأسر فوق طاقتها

طالبت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم بمراقبة المدارس، لاسيما الخاصة والدولية لإجبارها لأولياء الأمور على شراء مستلزمات مدرسية مبالغ فيها «السبلايز».

وقالت النائلة، في سؤال برلماني إن قائمة إحدى المدارس الخاصة لطالب في «كى جى وان» ضمت أدوات مدرسية يصل عددها إلى 18 نوعا بإجمالي مبلغ 2500 جنيه.

السبلايز أصبحت بيزنس

وأضافت «عبد الحليم»، أن المستلزمات الدراسية «السبلايز»، أصبحت بيزنس من جانب المدارس الدولية، وفتحت أبواب الرزق أمام المكتبات التي تعاقدت معها هذه المدارس أو التي أصبحت تحرص على شراء جميع المتطلبات وتوفيرها قبل بداية العام الدراسي الجديد، وتتنافس لجذب أكبر عدد من أولياء الأمور، مشيرة إلى أنه رغم ارتفاع الأسعار يضطر ولى الأمر إلى شرائها؛ منعا لحدوث مشادات مع إدارة المدرسة التي تلزم الجميع على شرائها.

ضرورة إعداد الضوابط

وطالبت، وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لردع المدارس على إجبار أولياء الأمور على شراء السبلايز، لافتة إلى ضرورة إعداد ضوابط لذلك بحيث تشمل المستلزمات الشخصية للطالب على الكتب المدرسية والكراسات والأقلام ومناديله الشخصية فقط، حتى لا يتحمل أولياء الأمور أعباء فوق طاقتهم خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المدارس والمستلزمات بشكل عام.