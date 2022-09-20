جهاز مدينة أكتوبر الجديدة: الانتهاء من 45 ألف وحدة سكنية «فيديو»

قال المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة إن مساحدة المدينة 90 ألف فدان، وموقعها متميز للغاية، إذ يقع على شمالها محور الضبعة، ويحدها من الشرق الطريق الأوسطي، ومن الجنوب طريق الفيوم، ومن الغرب الطريق الإقليمي.

وأوضح «عبدالرحمن»، أن مدينة 6 أكتوبر الجديدة ستشمل 85 ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من 45 ألف وحدة، وجار أعمال 30 ألف وحدة سكنية.

جار تسليم الوحدات للسكان

وأضاف نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة خلال حواره مع محمد سعيد، مراسل قناة «dmc» أن وحدات الإسكان الاجتماعي في المدينة مقسمة لأكثر من منطقة، وهي: منطقة ابني بيتك بأكتوبر، ومنطقة زهراء أكتوبر الجديدة بها عدد من الوحدات السكنية الجاري الانتهاء منهم بالكامل، وجاري تسليم وحداتهم للسكان، وتم تسليم أكثر من 35 ألف ساكن، مشيرًا إلى أن سكن مصر هو إسكان متوسط، وتم الانتهاء من 4000 وحدة سكنية.

تسليم 10 آلاف وحدة للمستفيدين

وتابع نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة أن منطقة غرب المطار تنقسم إلى منطقتين هما: «أ» و«ب»، كل منطقة مقامة على مساحة 800 ألف فدان، وعدد العمارات أو الوحدات في حدود 35 ألف وحدة سكنية، وبنهاية العام سيتم الانتهاء من 10 آلاف وحدة وتسليمهم للمستفيدين وجاري أعمال المرحلة الخامسة، ونسبة الإنجاز فيه تعدت الـ45% بعدد وحدات 10 آلاف وحدة سكنية، وكل منطقة تحتوي على مجمع خدمات ومدارس ودور العبادة.