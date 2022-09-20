«حياة كريمة» تقدم 55 ألف خدمة تعليمية لطلاب القرى.. فيديو

قالت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة»، إنّ المؤسسة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى صدور قرار من وزير التربية والتعليم بإعفاء 12 فئة من مصروفات المدارس وبناءً عليه تحركت المؤسسة لسد احتياجات الفئات المشمولة بهذا القرار، وتشمل أبناء العاملين بالعمالة الغير منتظمة بجانب السيدات ممن هجرهن أزواجهن دون انفصال رسمي وبعض الفئات الأكثر احتياجا وستقدم المبادرة 55 ألف خدمة تعليمية لطلاب القرى.

حصر الفئات المعفاة من سداد المصروفات

وأضافت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة خلال مداخلة هاتفية مع إيمان عبدالباقي على شاشة «dmc» أنه تم اختيار هذه المعايير بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتم حصر الطلاب المطلوب سداد المصروفات لهم، وبناءً عليه تم إطلاق مبادرة تقدم 55 ألف خدمة تعليمية لطلاب القرى، وسيتم التنفيذ بالتعاون مع وزارة التعليم.

حياة كريمة قامت بدور كبير في التعليم والثقافة والتوعية

وشرحت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أن مؤسسة حياة كريمة قامت بدور كبير خلال الفترة الأخيرة بمحاور التعليم والثقافة والتوعية، من خلال مبادرات مختلفة، آخرها مبادرة «أنتِ الحياة»، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع محافظة الشرقية، وهي مبادرة تم إطلاقها بالتعاون مع 7 جهات شريكة، بينها وزارة الصحة ووزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وصندوق الإدمان والمجلس القومي للمرأة والجامعة البريطانية، حيث يتم تقديم خدمات كثيرة بالتعاون مع الجهات الشريكة.