مقاومة للحرارة والصدأ.. فريق بحثي ينجح في إنتاج أصناف لوبيا وثوم جديدة

نجح فريق بحثي بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، في إنتاج أصناف نباتية جديدة من اللوبيا والثوم، وتقديمها للتسجيل كأصناف جديدة للمزارعين في مصر، تحت رعاية الدكتور أيمن محمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

إنتاج البذور بأياد مصرية

قال الدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة، إن نتائج هذا المشروع البحثي الممول من أكاديمية البحث العلمي، والذي جاء بعنوان «إكثار وتقييم أصناف جديدة من اللوبيا والثوم»، جاءت استجابة للتوجهات الرئاسية والاستراتيجية الوطنية لإنتاج البذور بأياد مصرية، ودعما للاقتصاد الوطني، تنفيذا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح الدكتور المهدي إبراهيم متولي، الأستاذ بقسم البساتين في كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، وأحد منتجي هذه الأصناف النباتية، إن مميزات هذه الأصناف تتمثل في أنها محصول عالي من البذور الجافة، بإنتاجية طن وربع للفدان، ومقاومة لأمراض الصدأ، ومبكرة النضج، حيث تستغرق من 70 إلى 80 يوما من البذر حتى الحصاد وملائمة للحصاد الآلي ومحدودة النمو.

تتحمل درجات الحرارة العالية

أشار الدكتور محمد توفيق سالم رخا، الأستاذ المساعد بقسم البساتين في كلية الزراعة، إلى أن هذه الأصناف تتميز بتحمل درجات الحرارة العالية، إذ يمكن زراعتها في مصر خلال شهري يونيو ويوليو، كما أنها لا تحتاج لمستويات عالية من التسميد مقارنة بالأصناف الأخرى.

وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بالغ سعادته بنتائج المشروع البحثي، الذى أكد حيوية الباحثين المصريين وقدرتهم على المشاركة في تنمية وتطوير بلدهم وتقديم أفكار جديدة، مؤكدا ضرورة التعاون والعمل فريق واحد داخل الجامعة في مجال البحث العلمي، مشيرا إلى دعم وتبني جامعة كفر الشيخ لمثل هذه الاختراعات والمشروعات البحثية، حتى تُساهم في دفع قاطرة التنمية والنهوض بالوطن عامة.

طفرة جديدة في الإنتاج الزراعي

أكد رئيس الجامعة، أن مصر ستشهد قريبا طفرة جديدة في الإنتاج الزراعي والمحاصيل، بسبب الخطط والمشاريع بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين جودة الإنتاج، تنفيذا للبرنامج القومي لإنتاج البذور ذات الجودة العالية، من حيث الكمية الإنتاجية والنوعية المتميزة ومقاومة الأمراض، بهدف استنباط أفضل أصناف المحاصيل الزراعية المحلية والمتحملة للتغيرات المناخية.

وكان الدكتور عبد الرازق دسوقي، قد استقبل، فريق بحثى من قسم البساتين بكلية الزراعة، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور يحيي زكريا، عميد الكلية، وضم مربي ومنتج هذه الأصناف النباتية الدكتور المهدي إبراهيم متولي، الأستاذ بقسم البساتين، والدكتور محمد توفيق سالم رخا، الأستاذ المساعد بالقسم، لمناقشة نتائج مشروع بحثى ممول من أكاديمية البحث العلمي، بعنوان «إكثار وتقييم أصناف جديدة من اللوبيا والثوم»، وتقديمها للتسجيل كأصناف جديدة للمزارعين في مصر.