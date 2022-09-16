«سليم» يتسلم رأس ماشية من برنامج «فرصة» بالمنوفية: «نفسي أبقى أكبر تاجر»

ربما تكون ظروف الحياة قاسية وتدفعك للاستسلام، ولكن دائما توجد فرصة للعودة مرة أخرى من خلال الاجتهاد والسعي لمواجهة تحديات وصعاب الحياة، وهذا ما فعله «سليم» المصاب بشلل نصفي منذ 18 عاما؛ ولكنه لم يقف مكتوفي الأيدي وقرر مساعدة نفسه حتى لو كان يفقد أهم ما يحتاجه الإنسان «القدمين».

«عزمت على عدم الاستسلام وقررت فتح بقالة صغيرة للعمل بها لكي أتزوج وأنجب الأطفال، وهو ما فعلته عندما تزوجت وأنجبت 3 أطفال من خلال العمل في البقالة، ولكن تم قفل البقالة منذ فترة بسبب ظروف مادية، ولكن من خلال التواصل مع مديرية التضامن بالمنوفية تم توفير «رأس ماشية» لي»، هكذا بدأ سليم شاكر 36 سنة، المقيم بقرية كفر بتبس التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، حديثه لـ«الوطن».

بداية إصابة «سليم»

أكد «سليم»، أنه أصيب بشلل نصفي بشكل مفاجئ دون وجود حوادث أو أعراض للمرض منذ 18 عامًا في ريعان شبابه، مشيرا إلى أنه عزم على مواجهة هذه التحديات والصعوبات من خلال فتح بقالة صغيرة للعمل بها داخل قريته، بالإضافة إلى زواجه وإنجابه 3 أطفال أكبرهم لم يكمل عامه الثامن، قائلا: «كل يوم بحلم إني أمشي تاني على رجلي عشان أساعد مراتي وعيالي ولكن أنا راضي بقضاء ربنا وقدره دائما ونفسي أحافظ على أولادي وأوفر لهم كل ما يحتاجونها».

برنامج «فرصة» يوفر «رأس ماشية» لـ«سليم»

ووجه «سليم»، الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدته في توفير «رأس ماشية عشر على فترة قريبة من الولادة» له من خلال برنامج فرصة، بالإضافة إلى تقديمه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عمله الدءوب في مساعدة الأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه سيقوم بتربية رأس الماشية حتى تلد بمساعدة زوجته وأولاده الصغار له، كما يتمنى أن يصبح من أكبر تجار المواشي في مركز تلا.