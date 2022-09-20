«التعليم»: إضافة «التغيرات المناخية» لمنهج الصف الخامس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام 2022-2023، المقرر أن يبدأ يوم 1 أكتوبر المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للعام للدراسة.

منهج الدراسات لخامسة ابتدائي .. 16 درسا

ويتضمن منهج الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الإبتدائي، قضية التغيرات المناخية ضمن المناهج المطورة، إذ جاء الدرس الخاص بها بعنوان «التغيرات المناخية وأثرها على بلدي».

ويحتوي المنهج على 16 درسا، موزعة على 4 أشهر « أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر ويناير»، بعد قرار وزارة التربية والتعليم بتخفيف وتعديل مناهج الصف الخامس لتناسب الخريطة الزمنية.

المحور الأول «البيئة الطبيعية» يدرس بشهر أكتوبر 2022

الوحدة الأولى: الملامح الطبيعية لبلدي مصر وتشمل 6 دروس، وهي:

موقع بلدي.

قصة نشأة الحضارة المصرية القديمة.

مظاهر سطح بلدي.

مناخ بلدي.

النباتات الطبيعية والحيوانات البرية في بلدي.

التغيرات المناخية وأثرها على بلدي.

شخصيات مصرية مؤثرة: الملك مينا «نرمر - الملك تحتمس الثالث».

المحور الثاني «الموارد والتنمية» نوفمبر 2022

الوحدة الثانية: الموارد الطبيعية لبلدي مصر وتشمل 5 دروس، وهي:

الحاجات والموارد الاقتصادية.

الموارد المائية في بلدي.

الموارد المعدنية في بلدي.

مصادر الطاقة في بلدي.

اختراع النقود وتطورها.

الوحدة الثالثة: الأنشطة الاقتصادية في بلدي بين الماضي والحاضر

الدرس الأول: الإنتاج والاقتصاد.

الدرس الثاني: الزراعة بين الماضي والحاضر في بلدي.

الدرس الثالث: الثروة الحيوانية والسمكية في بلدي.

الدرس الرابع: الصناعة بين الماضي والحاضر في بلدي.

الدرس الخامس: التجارة من الماضي والحاضر في بلدي.

شخصيات مصرية مؤثرة: الملك أمنمحات الثالث - الرئيس جمال الناصر.