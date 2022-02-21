«التعليم» تحدد توزيع منهج الدراسات الاجتماعية لطلاب الرابع الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، موضحة أن المهنج يربط الطالب بالبيئة المحيطة.

وأشارت الوزارة إلى توفير العديد من المنصات التعليمية التي توفر شرح المقرر الدراسي وفق فلسفة التعليم الجديدة، والتي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وترصد «الوطن» توزيع منهج الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، كالآتي:

- فرع الجغرافيا

منهج شهر فبراير 2022:

- الوحدة الأولى: البيئة الصحراوية.

- الدرس الأول: الخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية.

منهج شهر مارس 2022:

- تابع الوحدة الأولى البيئة الصحراوية.

- الدرس الثاني: الخصائص السكانية للبيئة الصحراوية.

- الدرس الثالث: الموارد والأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحراوية.

- الدرس الرابع: تنمية البيئة الصحراوية.

منهج شهر إبريل 2022:

- الوحدة الثانية: البيئة الساحلية.

- الدرس الأول: الخصائص الطبيعية للبيئة الساحلية.

- الدرس الثاني: الخصائص السكانية للبيئة الساحلية.

- الدرس الثالث: الموارد والأنشطة الاقتصادية في البيئة الساحلية.

منهج شهر مايو 2022:

مراجعة عامة على امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

توزيع منهج التاريخ:

منهج شهر فبراير 2022:

- الوحدة الثالثة: أحداث من التاريخ المصري الحديث والمعاصر.

- الدرس الأول: الحركة الوطنية ومقاومة الاحتلال البريطاني.

منهج شهر مارس 2022:

- تابع الوحدة الثالثة: أحداث من التاريخ المصري الحديث والمعاصر.

- الدرس الثاني: ثورة 1919.

- الوحدة الرابعة: التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال الفترة من 1952 حتى 30 يونيو 2013.

منهج شهر إبريل 2022:

- تابع الوحدة الرابعة: التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال الفترة من 1952 حتى 30 يونيو 2013.

- الدرس الثاني: حرب أكتوبر «ملحمة العبور» 1973.

- الدرس الثالث: ثورتا 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013.

منهج شهر مايو 2022:

- مراجعة عامة على امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في بيان له، إن المناهج الخاصة بالصف الرابع الابتدائي لا يوجد بها أي حذف، موضحاً أن الوزارة حريصة على توفير الجرعة التعليمية كاملة للطلاب، وتعمل على توفير تعليم على مستوى جيد.