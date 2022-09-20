«التعليم» توجه المديريات بالتأكد من صلاحية التغذية المدرسية

وجّهت المديريات التعليمية، تعليمات هامة بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بالتأكد من صلاحية الأغذية التي يتم توزيعها على الطلاب بالمدارس وضمان وصولها لمستحقيها، ومتابعة أعمال الوحدة المنتجة ومتابعة استخراج البطاقة الصحية للمسؤول، مع التحذير من بيع المعجنات أو أي أطعمة تضر صحة الطلاب.

عدم تواجد العاملين في غير أوقات العمل الرسمية

كما أكدت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، بالتأكيد على مديري المدارس بعدم تواجد العاملين في غير أوقات العمل الرسمية بالمدرسة، ووضع ضوابط وتكليفات سلامة وأمن أثناء الفترة المسائية.

وشددت المديريات التعليمية، على مديري المدارس بتنفيذ خطة الأنشطة والمسابقات للمدرسة وتشجيع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على المشاركة، ومتابعة تنفيذ اليوم الرياضي الكامل أو اليوم الفني والثقافي والاجتماعي على مستوى الصف بالتبادل في كل أسبوع مع الحفاظ على الطلاب أثناء اليوم.

توفير سبورة ذكية أو شاشة عرض لعرض محتوى قناة مدرستنا

وطالبت المديريات التعليمية «الإدارات التعليمية»، بتوجيه مديري المدارس بإعداد وتوفير سبورة ذكية أو شاشة عرض «هيدبروجيكتور»، وذلك لعرض محتوى قناة مدرستنا على الطلاب.

وفيما يخص الأنشطة، وجهت المديريات التعليمية، الإدارات بوضع النشاطين الاختياريين بالجدول المدرسي ضمن مجموعة تضم نصف عدد معلمي الأنشطة الاختيارية كنشاط 1ومجموعة أخرى من نصف عدد معلمي الأنشطة الاختياري كنشاط 2، ومراعاة ألا يقل عدد المعلمين بالنشاط الاختياري عن ثلاثة معلمين بتخصصات مختلفة.

وأكدت المديريات على التنسيق بين التوجيهات الفنية للأنشطة التربوية بالإدارة التعليمية لسد العجز بمدارس الإدارة ومراعاة الاستفادة من الانتدابات وعدم التعارض مع الجدول المدرسي.