التموين: 10 أيام على انتهاء مهلة حذف المتوفين والمسافرين دون غرامة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار حذف الأفراد المتوفين والمسافرين بالخارج من البطاقات التموينية دون توقيع غرامة مالية على أسرهم، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، بشرط تقدم الأسر بطلبات الحذف من تلقاء نفسها، إذ يتبقى 10 أيام على المهلة المحددة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين باستمرار حذف المتوفين والمسافرين حتى أواخر سبتمبر 2022.

تنقية قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني

وتشهد عملية تنقية بيانات التموين التي تجريها وزارة التموين حاليا حذف المتوفين والمسافرين خارج مصر من بطاقات التموين دون توقيع غرامة مالية على أسرهم لعدم إبلاغهم بالحذف طوال الفترات السابقة، الأمر الذي ترتب عليه صرف التموين لهم دون حق، وذلك بشرط تقدم الأسر بطلب حذف الأفراد المتوفين والمسافرين.

غرامات مالية لصرف المتوفين للدعم النقدي

وتوقع وزارة التموين غرامات مالية على كل أسرة لديها بطاقة تموين ومدرج عليها أفراد متوفين إذا قامت بالوزارة باكتشاف الأمر، إذ يتم مطالبة الأسرة برد كل مبالغ الدعم الذي تم صرفه للأفراد المتوفين على البطاقات، في حين يتم إسقاط الغرامات إذا تقدمت الأسرة بطلب حذف المتوفين من نفسها.

مراحل تنقية بيانات التموين

ومرت عملية تنقية قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني بعدة مراحل مؤخرا، والتي نفذتها وزارة التموين بداية من شهر مارس الماضي وحتى الآن، بهدف إيصال الدعم التمويني إلى مستحقيه، وشهدت المراحل الآتي:

1- حذف أصحاب بطاقات التموين الذين يزيد دخلهم الشهري على 9 آلاف و600 جنيه.

2- حذف أصحاب بطاقات التموين مالكي السيارات الحديثة موديل 2018 فأحدث.

3- حذف الأشخاص المتوفيين المدرجين على البطاقات التموينية.

4- حذف الأشخاص المسافرين والمقيمين بالخارج.