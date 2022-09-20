إصابة 3 أطفال في حريق منزل بالبدرشين.. تسرب غاز وراء الحادث

أصيب 3 أطفال من أسرة واحدة بحروق بالجسم؛ إثر اندلاع حريق في منزل بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، بلاغًا من مستشفى الحوامدية العام بوصول 3 أشقاء، الأولى تبلغ من العمر 10 سنوات طالبة بالصف الرابع الابتدائي، مصابة بحروق بالقدمين والذراعين، والثانية تبلغ من العمر4 سنوات، مصابة بحروق بالقدمين والذراعين، والثالثة 8 سنوات بالصف الثاني الابتدائي، مقيمين في أبـو رجـوان دائرة المركز.

تسريب فـي أسطوانة البوتاجاز

واستمع أمام اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أقوال والد الأطفال الثلاثة الذي يبلغ من العمر 35 عامًا يعمل (مبيض محارة)، ومقيم بذات العنـوان، والذي قرر أنه أثنـاء جلوسـهم بجـوار والـدتهم لإعـداد الطعـام لـهـم، حـدث تسـريب فـي أسطوانة البوتاجـاز، نـتج عنـه الإصابات المشار إليهـا ولم يتهم أحدًا بشيء.

حرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

نصائح لتجنب وقوع حريق بالمنزل

في سياق آخر، اللواء علاء عبد الظاهر مدير الحماية المدنية السابق، في حديثه لـ«الوطن»، وجه بعدة نصائح وإرشادات لتجنب حدوث حريق بالمنزل، من بينها أنّه لا بد من عمل صيانة دورية للأجهزة الكهربائية والمحافظة على جودة التوصيلات الكهربائية، وتركيب آليات وقائية ضد أخطار الحريق، مشيرًا إلى أنّ قوات الحماية المدنية تكون مستعدة بشكل كبير للتعامل مع الحرائق خاصة فصل الصيف حيث تكثر الحرائق بسبب الماس الكهربائي.