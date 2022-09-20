كانوا رايحين عزاء.. مصرع شقيقين وإصابة صديقهم في حادث تصادم بالدقهلية

شيع أهالي كفر بهوت مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، جثمان شقيقين لقيا مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية على طريق «نبروه - درين»، إذ وقع الحادث أثناء استقلال الثلاثة «توكتوك» وتوجههم لتقديم واجب العزاء لأسرة متوفي في قرية مجاورة.

وتلقى مأمور مركز شرطة نبروه بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بمصرع شقيقين وإصابة ثالث نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية، و«توك توك» كان يستقله ضحايا الحادث على طريق «نبروه – درين».

بلاغ بوقوع حادث تصادم

انتقل مأمور مركز شرطة نبروه وضباط مباحث المركز إلي مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع كل من: «محمد عبدالله سالم»، وشقيقه «أشرف عبدالله سالم»، مقيمان في قرية كفر بهوت مركز نبروه، بينما تبين إصابة «إبراهيم . ا.»، وجري نقل ضحايا الحادث والمصاب إلي مستشفى نبروه المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

مصرع شقيقين وإصابة صديقهم

ونقلت سيارات الإسعاف جثتي الشقيقين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى نبروه المركزي، وصرحت النيابة العامة بدفنهما، فيما نقلت الإسعاف المصاب إلى نفس المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكد شهود عيان، أنّ الشقيقين كانا متوجهان بصحبة صديق لهما لتقديم واجب العزاء في قرية مجاورة، وحال توجه الثلاثة لتقديم العزاء وقع الحادث، وتسبب في مصرع الشقيقين وإصابة صديقهم، الذي يتلقى العلاج حاليًا في المستشفى.