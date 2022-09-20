بالأسماء.. 26 مسلسلا تحت مجهر لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

ساعاتٌ قليلة، وتنطلق الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، حيث يترقب قطاع كبير من الجمهور، لحظة البداية لهذا المحفل الفني، والذي يُعد أول مهرجان خاص بالأعمال الدرامية فقط.

مهرجان القاهرة للدراما، أطلقته نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، بينما تُنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بينما سيُعرض حصريًا وعلى الهواء مباشرة، عبر قناة دي إم سي، غدًا الأربعاء.

وانتهت لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة المخرجة إنعام محمد علي، من مشاهدة 26 مسلسلًا مصريًا، بشأن التقييم، استعدادًا لمنح الفائزين، الجوائز.

وتستعرض «الوطن» أسماء المُسلسلات التي جرى تقييمها من لجنة التحكيم، وهي كالتالي:

- في بيتنا روبوت 2 لـ هشام جمال وليلى أحمد زاهر

- الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي

- جزيرة غمام بطولة طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب وأحمد أمين

- ملف سري لـ هاني سلامة

- مكتوب عليا لـ أكرم حسني

- المشوار لـ محمد رمضان ودينا الشربيني

- العائدون بطولة أمير كرارة ومحمود عبد المغني وأمينة خليل

- توبة بطولة عمرو سعد

- بطلوع الروح لـ منة شلبي وأحمد السعدني

- مين قال بطولة جمال سليمان وأحمد داش

- وجوه لـ حنان مطاوع

- عودة الأب الضال بطولة بيومي فؤاد

- مزاد الشر بطولة هالة فاخر وكمال أبو رية وأحمد سلامة

- بابلو لـ حسن الرداد

- شغل عالي لـ فيفي عبده وشيرين رضا

- بيت الشدة لـ وفاء عامر

- دايمًا عامر بطولة مصطفى شعبان

- يوتيرن لـ ريهام حجاج

- أحلام سعيدة بطولة يسرا

- فاتن أمر حربي بطولة نيللي كريم

- دنيا تانية لـ ليلى علوي

- انحراف بطولة روجينا

- رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر

- المداح 2 بطولة حمادة هلال

- راجعين يا هوى لـ خالد النبوي

- سوتس بالعربي لـ آسر ياسين وأحمد داوود