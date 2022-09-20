مكتبة 6 أكتوبر العامة تحيي ذكرى رحيل المشير طنطاوي

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة بورسعيد، إذ أقامت مكتبة 6 أكتوبر العامة برنامج ثقافي بعنوان «أضف إلى معلوماتك»، يتحدث عن ذكرى وفاة المشير طنطاوي، بعنوان «المشير طنطاوي مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات»، نفذته أمل رزق مديرة المكتبة بالجمعية النسائية لتحسين الصحة.

أبرز المعلومات عن المشير طنطاوي

أوضحت أنه أحد أبناء حي عابدين الشعبي، وُلد في 31 أكتوبر 1935، وعاش فيها فترة الصبا والدراسة، لينمو في ذهنه حلم الإلتحاق بالكلية الحربية، وهو ما جرى ليتخرج في الأول من إبريل عام 1956، ليمضي في الخدمة بقواتنا المسلحة، أكثر من نصف قرن كأحد أكثر العسكريين المصريين، خدمة من حيث المدة في صفوف قواتنا المسلحة، وتحديدا لمدة 56 عاما، هو رجل الحرب والسلام، خاض 5 حروب، وقاد تحركات قواتنا المسلحة لتكون ضهر الشعب لأكثر من 20 عاما.

قصور الثقافة

في سياق آخر، تستكمل وزارتي الثقافة والاتصالات، التنسيق المشترك بينهما، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، لتنفيذ لقاءات التثقيف الرقمي والمالي، ضمن أعمال محور «بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية» بمحافظة كفر الشيخ، إحدى المحافظات المستهدفة بالمبادرة لسد الفجوة الرقمية بين الحضر والريف، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية والتمكين الاقتصادي الرقمي، على النحو الذى يسهم في تطوير الريف المصري، وخلق مجتمعات ذكية تفاعلية في القرى على النحو الذي يعزز الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية، ومحو الأمية الرقمية للمواطنين بقرى مبادرة «حياة كريمة»، تعزيزا للشمول الرقمي والمالي، لتأتي هذه اللقاءات لتكون استكمالا لبناء وتكوين كوادر بشرية متميزة لأداء دورهم الثقافي، وذلك لثلاثة وعشرين مشاركاً من العاملين بفرع ثقافة كفر الشيخ التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي، والمنفذ بقصر ثقافة فوه.