ورشة حكي بالعرائس لـ «قصور الثقافة» في مبادرة «اسعى» بالأسمرات

شارك فرع ثقافة القاهرة برئاسة وحضور الدكتورة جيهان حسن والتابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي في مبادرة «اسعى» والتابعة لصندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء بحي الأسمرات، بمجموعة من الورش الثقافية والفنية تمثلت في ورشة حكي بالعرائس بمكتبة الطفل من أجل غرس القيم الإيجابية في نفوس الأطفال، مع ورشة فنية من الخرز، وفقرة مواهب شعر وغناء.

تفاصيل مبادرة «اسعى» بحي الأسمرات

تتضمن المبادرة ورش تدريب للأعمال اليدوية لتأهيل شباب وسيدات الأسمرات لسوق العمل وتمكينهم من تعلم حرف جديدة وكيفية التسويق لها بهدف البدء بمشروعات صغيرة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة للمواطن بحي الأسمرات.

تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

وأشارت مدير عام ثقافة القاهرة أن هذه الفاعلية تأتي في إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وتعزيزا للاهتمام بها في المناطق الجديدة الآمنة بديلة العشوائيات وتنفيذا لرؤية الهيئة العامة لقصور الثقافة والتي تؤكد دائما على البرامج الهادفة للتمكين الاقتصادي برؤية ثقافية واجتماعية متميزة تتيح فرص الإبداع والتميز من أجل تحسين جودة حياة أهالي الأسمرات ومواجهة السلوكيات التي تؤثر سلبا على قدرة المرأة في أداء دورها الفعال بالمجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، حسن الغندور مدير عام الدعم الفني لصندوق التنمية الحضرية، إيهاب حنفي منسق عام صندوق التنمية الحضرية ومدير الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، داليا عبد المنعم مدير المشاركات المجتمعية بصندوق التنمية الحضرية.