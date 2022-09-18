نيفين الكيلاني تشهد فعاليات افتتاح الأسبوع الثقافي المصري الألباني بتيرانا

تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات افتتاح الأسبوع الثقافي المصري الألباني، والذي يُقام بالعاصمة الألبانية تيرانا، تحت رعاية رئيس الوزراء الألباني، خلال الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر الجاري، وذلك تلبية للدعوة التي تلقتها من السيدة إيلفا مارغريتي، وزيرة الثقافة بجمهورية ألبانيا.

العلاقات بين مصر وألبانيا تمتد لأكثر من 200 عام

وأكدت وزيرة الثقافة، في بيان، عمق الجذور التاريخية، والعلاقات الممتدة بين مصر وألبانيا، والتي تمتد لأكثر من 200 عام، فضلاً عن وجود العديد من التشابهات الثقافية والتراثية بين البلدين.

استثمار قوة الروابط التاريخية بين البلدين لإحداث مزيد من التقارب

وأضافت: «وزارة الثقافة حريصة على تلبية الدعوة بالمشاركة، إذ يستهدف تكثيف أوجه التعاون، واستثمار قوة هذه الروابط التاريخية لإحداث المزيد من التقارب والاندماج الحضاري والثقافي بين البلدين».

يشار إلى أن البعثة المصرية المشاركة بالأسبوع الثقافي، تحظى باهتمام متميز، من محمد حيدر، سفير مصر لدى ألبانيا، حيث تتضمن المشاركة المصرية، مشاركة أوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو ناير ناجي، وتقديم عروض فنية مشتركة، بين أوبرا القاهرة، وأوبرا تيرانا، لعرض الموسيقى المصرية على الجمهور الألباني، فضلاً عن عرض أفلام روائية طويلة، منها: «تراب الماس»، و«الفيل الأزرق»، بالإضافة إلى عدد من الأفلام التسجيلية، إنتاج المركز القومي للسينما.