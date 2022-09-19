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الثقافة: تكريم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير 2022 الخميس المقبل

كتب:

إلهام زيدان
09:35 م | الإثنين 19 سبتمبر 2022
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

تكرم الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير الدورة الثانية 2022، يوم الخميس المقبل 22 سبتمبر 2022، وهي الجائزة التي تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

الثقافة ينظم احتفالية لتكريم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير 

وتقام الاحتفالية التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

والجدير بالذكر، أنه تم الإعلان عن جائزة الدولة للمبدع الصغير للمرة الأولى العام الماضي، تأكيدًا لاهتمام الدولة بالأطفال والنشء وتقديرًا منها لموهبتهم وإبداعاتهم.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.