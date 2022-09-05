معرض لتوزيع الملابس بالمجان على الأُسر الأكثر احتياجًا بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، تنظيم معرض لتوزيع الملابس بالمجان بمركز الرياض، وذلك للأُسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بالقرى التابعة لمركز الرياض، وبالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دعمه الكامل لكافة الجمعيات الخيرية لما يقدمونه من دور مهم وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، فضلاً عن إقامة مشروعات تخدم المواطنين الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة.

معارض توزيع الملابس تستهدف التواجد في كل المحافظات

وأوضح السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن معارض توزيع الملابس تُنظم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأُسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأُسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأُسرته.

ومن جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى كفر الشيخ ترصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأُسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة.

التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأُسر الفقيرة

وأشار «شعبان»، إلى أن التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأُسر الفقيرة والحالات المستحقة التي تم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تحت قيادة السيد مسلم وكيل المديرية.