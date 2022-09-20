«التعليم» تكشف تفاصيل تطبيق اليوم الرياضي بالمدارس.. «لا يؤثر على توزيع المنهج»

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الخاصة بتطبيق اليوم الرياضي في المدارس بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، لافتة إلى توظيف القنوات التعليمية مدرستنا 1 و2 و3 في خدمة إثراء العلمية التعليمية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي بدءا من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي العام، وذلك لجميع المواد الأساسية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات.

اكتشاف الموهوبين ورعايتهم

وأضافت الوزارة، في كتاب دوري لها، أنه يجري ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها الرياضية والثقافية والفنية والعلمية والتكنولوجية، ويكون ذلك بمشاركة مديري عموم تنمية الأنشطة، ومن ثم المساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

وأكدت أنه يمكن للمدارس الخاصة الاسترشاد بتلك التجربة وتطبيقها على أربعة مراحل جاءت كالتالي:

- المرحلة الأولى: بداية من شهر أكتوبر 2022 في 25% من مدارس الإدارة التعليمية.

- المرحلة الثانية: بداية شهر ديسمبر 2022 في 25% من مدارس الإدارة التعليمية.

- المرحلة الثالثة: بداية الفصل الدراسي الثاني في 25% من مدارس الإدارة التعليمية.

- المرحلة الرابعة بداية شهر أبريل 2023 بنسبة 25% من إجمالي مدارس الإدارة التعليمية.

وأكدت مراعاة التوزيع الجغرافي عند اختيار النسب المشار إليها ويتم اختيار المدارس لتكون ممثلة في جميع مناطق الإدارة، وتحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسي على حدة ودون التأثير على خطة توزيع المنهج.

وأوضحت أنه يجري تقسيم طلاب نفس الصف في حالة ارتفاع كثافة الطلاب بالصف بين ممارسة النشاط الرياضي والفني والعلمي طوال اليوم المخصص لذلك، والتعاون مع الأمناء الآباء والمعلمين لتوفير الأدوات اللازمة لممارسة تلك الأنشطة وتنظيم المسابقات وتوزيع الهدايا العينية على الطلاب المتميزين والمساهمة في رعاية الطلاب الموهوبين منهم.

زيارات ميدانية للمدارس

وشددت على تنظيم زيارات ميدانية للمدارس الداعمة من قبل باقي مديري مدارس الإدارة للاستفادة مما تم تنفيذه ومعالجة السلبيات التي قد تظهر خلال التطبيق الفعلي، وتفعيل استخدام السبورات الذكية بجميع المدارس والاطمئنان على استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية، والتأكيد من تزويدها بالشبكات اللاسلكية والسلكية.

وأكدت على اتخاذ إجراءات صيانة وتزويد جميع أجهزة الحاسوب بالبرامج الحديثة والمتضمنة داخل مناهج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وتحميل جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية من الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم على الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية لإتاحتها للطلاب.

وأشارت إلى أنه يجري تخصيص فترة مشاهدة واحدة لكل مادة دراسية أو فترتين لمادة اللغة العربية فقط، والفترة تعادل حصتين دراسيتين لعرض المادة التعليمية من خلال السبورة الذكية أو الداتا شو أو أجهزة الكمبيوتر لأكثر من فصل في نفس الفترة لعرض الدرس مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب ويخصص باقي النصاب المقرر لحصص المادة لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته وإتاحة المادة العلمية من خلال مسؤول التطوير التكنولوجي وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.