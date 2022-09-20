 وزير التعليم يحذر من العقاب البدني واستخدام خرائط غير معتمدة بالمدارس

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، الكتاب الدوري الخاص بتنظيم العام الدراسي الجديد، موجها ببذل كل الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكري بجميع أشكاله، وغرس قيم المواطنة، والانتماء والولاء للوطن، مشددا على الالتزام بأحكام الكتاب الدوري رقم (12) لسنة 2018، بشأن استخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية، والصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية، والتأكيد على إظهار خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية لجمهورية القانونية، والكثافات المقررة، وتدريس المواد القومية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك.

الوزير يشدد على ضرورة الالتزام بتحية العلم

وطالب الوزير، في بيان، بضرورة الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني، أثناء طابور الصباح بجميع المدارس الرسمية، والخاصة، والدولية، وضرورة الالتزام بأن تكون الحصة الأولى لكل المراحل عن المشروعات القومية والولاء والانتماء، والتأكيد على الثوابت الوطنية، من خلال إذاعة الأغنيات الوطنية، والأغنيات التي تقدر المعلم والمدرسة، مثل «علمونا في مدرستنا، قم للمعلم.. إلخ».

ودعا «حجازي»، إلى تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية، والأماكن السياحية، ومكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها بين الطلاب بعضهم البعض، أو بين المعلمين والطلاب، وتفعيل دور الإخصائي: (النفسي، والاجتماعي)، في التصدي لهذه الممارسات بين الطلاب، ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كل الجوانب التربوية، والتعليمية، والصحية، والنفسية.

حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب

وشدد على التأكيد على الالتزام بأحكام القرار الوزاري الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي، ومتابعة المدارس لتنفيذه، وحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب، وتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي، والالتزام بالزي المدرسي الموحد، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها، والتزام المعلمين بالملابس التي تليق بمكانتهم، باعتبارهم قدوة يحتذى بها.

وطالب الوزير، بعدم الإدلاء بأية تصريحات إعلامية تخاطب الرأي العام، إلا بعد الرجوع للجهات المختصة والمعنية بالوزارة، ومتابعة التزام كل المنشآت التعليمية، بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة، بما يضمن الحفاظ على سلامة أبنائنا، ومتابعة التزام المدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) بالرسوم الدراسية.