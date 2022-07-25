«تعليم الغربية» تشهد التصفيات النهائية لمسابقة القراءة للمعلم

تواصل مديرية التربية والتعليم بالغربية، فعاليات اليوم الثاني والأخير للتصفيات قبل النهائية الخاصة بمسابقة المشروع الوطني للقراءة 2021/2022 للمعلمين الفائزين من الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وذلك في قاعة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بمدينة طنطا، بحضور المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، السيد العراقي، مدير عام الشؤون التنفيذية، منال المحمودي، موجه عام المكتبات ، حسين الجبالي، موجه عام اللغة العربية.

تمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار

وأوضح حسن أن المشروع الوطني للقراءة، يستهدف توجيه أطفال مصر وشبابها إلى مواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، التي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، وهو مشروع ثقافي تنافسي يهدف إلى أهمية القراءة وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، كما تتمثل رسالة المشروع الوطني للقراءة، في إحداث نهضة في القراءة لدى فئات المجتمع، من خلال إثراء البيئة الثقافية وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة إلى القراءة عبر تقديم مشروعات نموذجية مستدامة.

التطلع للفوز بالمركز الأول

وخلال فعاليات التصفيات، أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه جميع المعلمين المشاركين في المسابقة، مؤكداً أن مديرية التربية والتعليم بالغربية تتطلع إلى الفوز بالمراكز الأولى خلال التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.