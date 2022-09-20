وزير التعليم: حظر تكليف تلاميذ مرحلة رياض الأطفال بواجبات منزلية

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال، والتأكيد على أهميتها في عملية إعداد الأطفال للتعلم، مؤكدا حظر تكليف الأطفال في هذه المرحلة العمرية بواجبات منزلية، مطالبا بسرعة الانتهاء من إعداد قوائم الطلاب الجدد بالصفوف الأولى، بمراحل التعليم المختلفة، مع متابعة التزام الطلاب بالظهور بالشكل المناسب، واللائق بالمدرسة والالتزام بشروط القبول بالحلقة الأولى بالمرحلة الابتدائية، ومرحلة رياض الأطفال؛ وفقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

مواجهة الدروس الخصوصية بتفعيل مجموعات التقوية المدرسية

وأكد وزير التربية والتعليم، ضرورة توزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التعليم بالمدارس، ومتابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومي، لا سيما خلال بدء اليوم الدراسي، والفسحة المدرسية، وموعد انصارف الطلاب من المدرسة؛ حفاظا على تأمين الطلاب وسلامتهم، ولا يسمح بخروج أي من العاملين بالمدرسة، إلا من خلال تصريح كتابي وتفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها، والتأكيد على تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات التقوية المدرسية، ومتابعة الالتزام بتنفيذ أحكام القرار الوزاري المنظم لعمل مجموعات التقوية المدرسية، بما يضمن استمرار الطلاب في العملية التعليمية، وكذا لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية تلك الظاهرة الفاسدة، والمضرة بالمجتمع بغية تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

شدد الدكتور رضا حجازي، على ضرورة عقد لقاءات دورية بين مديري المديريات، والإدارات والمدارس مع أولياء الأمور، والمعلمين، والطلاب يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحاتهم، وآرائهم، ووجهات نظرهم، فيما يتعلق بالجهود المبذولة؛ لتطوير المنظومة التعليمية، والتأكيد على تفعيل دور مجالس الأمناء، والآباء، والمعلمين، وعقدها إذا تطلب الأمر ذلك.

وأكد في كتاب دوري، ضرورة الالتزام بقيام المعلمين الذين جرى تدريبهم على البرامج الدراسية المطورة بتدريس تلك البرامج، والعمل على تدريب باقي المعلمين، بالتنسيق مع قطاعي التعليم العام، والفني وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم، فضلاً عن رفع الوعي الثقافي بصفة عامة والوعي البيئي بصفة خاصة لدى الطلاب، وزيادة عدد الأشجار، والمساحات الخضراء بالمدارس، تماشيا مع المخرجات المتوقع صدورها من مؤتمر التغيرات المناخية الذي تستضيفه الدولة المصرية.

تفعيل حصة الريادة والإدارة الذاتية داخل الفصول

ونوه إلى ضرورة التأكيد على تفعيل حصة الريادة والإدارة الذاتية داخل الفصول؛ لاختيار رائد الفصل ومقرري الأنشطة، والاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة مـن الطلاب، والمعلمين، والإداريين والعمـل علـى تـوفير كل سبل الرعايـة لهم لا سيما النفسية، وعقد لقاءات دورية شهرية معهم بحضور كل من مديري المديريات، والإدارات، والمدارس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لتذليل أي صعويات أو معوقات، قد تحول بينهم، وبين تحقيقهم لأهدافهم وتحصيلهم الدراسي.

وأكد الوزير، ضرورة تخصيص أماكن مناسبة لهم في الأدوار الأرضية بالمدارس، والمنشآت التعليمية وعدم تنفيذ أي برامج، أو دورات تدريبية للعاملين، من المعلمين والإداريين، سواء أكانت داخلية، أو جهات مانحة، أو غيرهما، إلا بعد التنسيق مع الوزارة في هذا الشأن، وذلك في ضوء القرارات الوزارية، والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.