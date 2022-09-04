الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال بشمال سيناء.. اعرفها

أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن الأوراق المطلوبة لدى جميع الحضانات موحدة، سواء في المدارس أو الحضانات الأهلية التابعة للجمعيات والتضامن الاجتماعي.

وأوضح «رضوان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك تنسيقا على قبول الأوراق والملفات وشهادات الميلاد وعنوان السكن بجميع الحضانات بالعريش، شأنها شأن المتقدمين للصف الأول الابتدائي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال

من جانبها، كشفت سوسن محمد إحدى مسؤولي حضانات «السلام» التابعة للتضامن الاجتماعي في وسط المدينة، في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أن عملية التقديم نوعين، نوع من 3 أشهر إلى سن 3 سنوات، والأوراق المطلوبة هي:

- 2 صورة شخصية.

- صورة بطاقة الأب والأم.

- صورة من شهادة الميلاد.

- رسوم التقديم 180 جنيها، والكتب الدراسية 70 جنيها بالإضافة إلى 150 جنيها شهريا.

وتابعت بالنسبة لسن 4 سنوات وما فوق، فإن الأوراق المطلوبة هي:

- 6 صور شخصية ووصل كهرباء لمعرفة العنوان.

- ملف كامل رياض أطفال.

- صورة بطاقة الأب والأم.

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- ورسوم التقديم 180 جنيها، والكتب الدراسية 180 جنيها، بالإضافة إلى 150 جنيها شهريا.

39 حضانة تخضع للتضامن الاجتماعي في شمال سيناء

بدوره، قال علي غيط وكيل التضامن الاجتماعي بشمال سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن» أن عدد الحضانات الرسمية في العريش قرابة 39 حضانة، جميعها يخضع للرقابة من التضامن الاجتماعي، وهناك مرور يومي ودوري على الحضانات، لتطبيق الإجراءات السليمة للحفاظ على الأطفال.

وأوضح «غيط» أن التضامن الاجتماعي تقدم الدعم الكامل للحضانات، وتراقب الأنشطة المتبعة، التي هي من أساسيات الانتقال إلى المراحل العمرية المختلفة ومنها للتعليم الابتدائي، مشيرا إلى أن غالبية الحضانات في العريش والشيخ زويد وبئر العبد تمنح كتبا دراسية علمية سواء في اللغة العربية والإنجليزية والتربية الدينية والرسم والأنشطة المختلفة.