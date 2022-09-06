إعادة فتح باب التقدم لمرحلة رياض الأطفال بكفر الشيخ.. والنزول بسن القبول

قرّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إعادة فتح باب قبول طلبات الالتحاق بالمدارس الرسمية والخاصة «عربي»، للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال يدويا داخل المدارس التي بها أماكن شاغرة.

ويستمر تلقي الطلبات حتى 20 سبتمبر الجاري، استجابة لطلبات ومناشدات أولياء الأمور، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال، وتلبية تطلعاتهم في التعليم بالمدارس الرسمية للغات.

النزول بسن القبول برياض الأطفال

أعلن المحافظ، أنه اتخظ قرّرا بالنزول بسن القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة «عربي» لـ3 سنوات ونصف، بدلاً من 4 سنوات.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد وافق على النزول بتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام إلى 227 درجة نظام انتظام، و140 درجة للثانوي الخاص والمنازل، في استجابة لمطالب أولياء الأمور والطلاب، وتم تحديد مدارس بعينها لقبول الطلاب بها، نظرا للكثافة بتلك المدارس في 12 إدارة تعليمية، وعددها 41 مدرسة، ويشترط عدم التحويل منها إلى أي مدرسة أخرى طوال فترة الدراسة.

قبول 5.5 ألف طالب جديد بالثانوية

تلقى نور الدين، العديد من الطلبات والمناشدات من أولياء الأمور والطلاب، للنزول بتنسيق القبول بالثانوية العامة، وعلى الفور، مكلفا وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبدالله، بتقديم بيان مفصل عن عدد فصول الثانوية العامة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وما يمكن استيعابه بالفصول، وتبين قبول 21 ألفا و757 طالباً وطالبة، ورأى المحافظ أنه لا مانع من استيعاب حوالي 5 آلاف و531 طالبا آخرين بالمدارس الثانوية العامة.

وقدم محافظ كفر الشيخ، التهنئة لكل الطلاب الذين أُتيحت لهم فرصة التقدم للالتحاق بالثانوية العامة، بناءً على رغبتهم.