تنسيق معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم البنات جامعة الأزهر بالقاهرة

يبحث الكثير من طلاب الأزهر الشريف، على تنسيق معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم البنات بالقاهرة، وذلك بعد إعلان الأزهر عن تنسيق الجامعات للعام الحالي، في مؤتمر صحفي برئاسة سلامة داود رئيس الجامعة.

تنسيق معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم البنات بالقاهرة

وحددت جامعة الأزهر تنسيق جميع كليات ومعاهد الأزهر، ومن ضمنها تنسيق معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم البنات بالقاهرة بالدرجات والنسب المئوية، وذلك حتى تسهل على الطلاب معرفة نتيجة التنسيق.

وأعلنت جامعة الأزهر، تنسيق معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم البنات بالقاهرة بنسبة 87.08%، بإجمالي مجموع درجات (566)، وفقا لنتائج تنسيق الكليات التي أعلنتها الجامعة.

بداية الدراسة في جامعة الأزهر

من المفترض أن تبدأ الدراسة في جامعة الأزهر، بعد الإعلان عن تنسيق معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم البنات بالقاهرة بنسبة 87.08%، بالإضافة إلى فروع الجامعة بالمحافظات في مطلع أكتوبر المقبل، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي في الجامعات الحكومية العامة والخاصة، وكذلك التعليم ما قبل الجامعي.

كما بلغ عدد الناجحين بالثانوية الأزهرية 93132 طالبًا، تقدم منهم للتنسيق 78085 طالبًا فقط وفقا لما أعلنته عن الجامعة، بالإضافة إلى الإعلان عن تنسيق معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم البنات بالقاهرة بنسبة 87.08%.