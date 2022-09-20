روسيا ترد على إرسال أسلحة أوروبية لأوكرانيا: «أمر غير مقبول»

أبلغت روسيا، منذ قليل، فرنسا؛ بأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا أمر غير مقبول بحسب خبر عاجل نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

مساعدات أوروبية إضافية لأوكرانيا ضد روسيا

وجاء تعليق روسيا بعد وقت قليل من اعتماد المجلس الأوروبي 5 مليارات يورو مساعدات لأوكرانيا من أجل دعمها ضد روسيا التي أعلنت عليها الحرب في 24 فبراير الماضي، وهو الأمر الذي أثر على أسعار الطاقة والغذاء حول العالم لأن روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المنتجة للطاقة والحبوب على مستوى العالم.

عقوبات اقتصادية متبادلة بين أوروبا وروسيا

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على روسيا الاتحادية، ومنع مواطنيها من دخول منطقة شنجن، ما دفع روسيا إلى الرد بالمثل عن طريق قطع خط الغاز الرئيسي المغذي لقارة أوروبا نورد ستريم 1 وسط غضب أوروبي من هذا الأمر خاصة مع دخول فصل الشتاء، ما دفع أوروبا إلى البحث عن بديل للغاز الروسي من خلال التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر ومصر وعدد من الدول التي تصدر الغاز الطبيعي.