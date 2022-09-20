سلطات إقليم لوغانسك تقر قانونا للاستفاء على الانضمام إلى روسيا

أقرت الإدارة الانفصالية الموالية لموسكو في إقليم لوغانسك الأوكراني قانونا، اليوم الثلاثاء، بشأن إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ضم مناطق أوكرانية لروسيا

يأتي صدور القانون بعد ساعات قليلة من توجيه المجلس العام لمنطقة خيرسون الأوكرانية، برئاسة فلاديمير سالدو، مناشدة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإسراع في إجراء استفتاء على انضمام المنطقة إلى الاتحاد الروسي، وفق تقرير لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال سالدو إن «الحاجة لمثل هذه الخطوة نتجت عن تنفيذ السلطات الأوكرانية والناتو لأعمال إرهابية في المدينة».

كانت روسيا قد أجرت استفتاء عام 2014 لضم شبه جزيرة القرم إلى سيادتها، بعد عملية عسكرية أسفرت عن الاستيلاء عليها.