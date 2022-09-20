خيرية البشلاوي: «القاهرة للدراما» امتداد لمهرجان الإذاعة والتلفزيون

قالت خيرية البشلاوي، الناقدة الفنية وعضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، إن المهرجان امتداد لمهرجان الإذاعة والتلفزيون الذي بدأ في عام 1994 واستمر تنظيمه طيلة 16 عاما، ثم توقف لأسباب عدة.

المهرجان أحد أسلحة القوى الناعمة المصرية

وأضافت «البشلاوي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المهرجان يعد دعما وتكريسا لصناعة الدراما المصرية، وهي صناعة مهمة على المستويات الفنيو والتوعوية والثقافية والتاريخية، وكذلك الانتماء الوطني، والوعي الجمعي، والترفيه الجمعي، وهو أيضًا أحد أقوى الأسلحة الخاصة بالقوى الناعمة المصرية.

«البشلاوي»: الدراما تستحق أن نحتفي بها ونقيم لها المهرجانات

واستطردت: «الدراما تستحق أن نحتفي بها ونقيم لها المهرجانات، ومهرجان الدراما هو إعادة لما كان يتم من قبل، والدورة الحالية هي دورة تجريبية وليست الأولى، وأتمنى أن تكون بداية قوية تنطلق مع صباح الغد، وأن تشهد السنوات المقبلة اشتراك الدراما العربية في المهرجان، لأنه تجمع ثقافي ودرامي قوي يجب أن ندعمه ونفكر فيه بقوة».

وحددت نقابة المهن التمثيلية، غدا الأربعاء، موعدًا لإطلاق الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور باقة من نجوم صناعة الدراما المصرية، وتتولى شركة «POD Egypt»، تنظيم المهرجان بصفتها الراعي الإعلامي، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان.