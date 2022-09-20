وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع بوروندي بمختلف المجالات

التقى وزير الخارجية سامح شكري، نظيره البوروندي ألبيرت شينجيرو، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إذ تركز اللقاء على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن وزير الخارجية أكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع بوروندي في مختلف المجالات، مستعرضا ما جرى اتخاذه من خطوات تنفيذية لما جرى الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس البوروندي «إيفاريست ندايشيمي» إلى مصر، في قطاعات وأهمها الكهرباء، والصحة، والإنتاج الزراعي، والتشييد والبنية التحتية، فضلاً عن تقديم المنح الدراسية للدارسين من دولة بوروندي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير خارجية بوروندي قدم الشكر لمصر على نقل الخبرات وبناء قدرات الكوادر البوروندية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وغيرها من المؤسسات المصرية.

أولويات القارة الأفريقية في مؤتمر المناخ COP27

وتناول الوزيران أولويات القارة الأفريقية في مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر المقبل، وأهمية إبراز الوضعية الخاصة للقارة، والتي تعد أحد أكثر مناطق العالم تأثرا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ والأكثر تهديدا من آثاره، ومن ثم أهمية توحيد الصوت الأفريقي لخروج المؤتمر بنتائج تلبي تطلعات الشعوب الأفريقية، لاسيما موضوعي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وقضية تمويل المناخ.