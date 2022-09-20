«شكري» ونظيره الفنلندي يناقشان إجراءات تدشين خطوط جوية بين البلدين

التقى وزير الخارجية سامح شكري، نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحثا سبل التعاون المشترك بين مصر وفنلندا، وعدداً من الملفات الإقليمية والدولية المهمة لكلا البلدين.

استشراف مجالات للتعاون فى قطاع الطاقة

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تطرقا إلى مختلف جوانب العلاقات الثنائية، إذ جرى التأكيد على أهمية الانتهاء من الأطر التعاقدية المعلقة لتدشين خطوط جوية منتظمة بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجال الزراعي والاستزراع السمكي، فضلاً عن استشراف مجالات جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية.

زيادة التبادل التجاري بين البلدين

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري، استعرض خلال اللقاء، الإمكانات المتاحة للاستثمار في مصر في هذه القطاعات، وما تقدمه من إمكانات لوجستية جاذبة للاستثمار، والمزايا التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب، في ضوء عضويتها بالعديد من التجمعات الاقتصادية، كما أكد أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بشكل يعود بالنفع على كلا البلدين.

وزير خارجية فنلندا يثمن دور مصر

وكشف «أبو زيد»، عن أن محادثات الوزيرين تطرقت لعدد من القضايا الإقليمية والدولية، وحرص الوزير «شكري» على الرد على استفسارات الجانب الفنلندي، بشأن الرؤية المصرية لتداعيات الأزمة الأوكرانية على الدول النامية، فيما يتعلق بإمدادات الطاقة والغذاء، وتطورات قضية السد الإثيوبي، والأزمة الليبية، والأوضاع في سوريا، وكذلك الوضع في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، وثمن وزير خارجية فنلندا دور مصر الداعم لاستقرار المنطقة، وما تمثله السياسات والمواقف المصرية من توازن وقدرة على التعامل بحكمة مع كل تلك الأزمات.