كل ما تريد معرفته عن تنسيق الأزهر 2022 أدبي وعلمي بنين

مع الساعات الأولى لإعلان ظهور نتيجة تنسيق الأزهر 2022 أدبي وعلمي بنين، يبحث العديد من الطلاب عن الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد التابعة لجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وذلك بعد إعلان القائم بأعمال رئيس الجامعة اليوم نتيجة التنسيق للعام الدراسي الجديد.

وكشفت جامعة الأزهر عن تنسيق الأزهر 2022 أدبي وعلمي بنين خلال مؤتمر اليوم، ويمكن الآن الحصول على النتيجة ومعرفة الكلية المرشح لها الطالب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وبوابة الحكومة المصرية، أو من خلال الضغط هنا.

تنسيق الأزهر 2022 أدبي وعلمي بنين

ويأتي تنسيق الأزهر 2022 أدبي وعلمي بنين كالآتى:

بلغ الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين بالقاهرة 625 درجة بنسبة 96.15%.

بلغ كليات طب بنين دمياط 620 درجة بنسبة 95.38 %.

كليات طب بنين أسيوط 616 درجة بنسبة 94.77%.

كليات صيدلة بنين القاهرة 607 درجة بنسبة 93.38%.

كليات طب الأسنان بنين القاهرة 615 بنسبة 94.62%.

كلية هندسة بنين القاهرة 591 درجة بنسبة 90.92%.

هندسة بنين قنا 584 درجة بنسبة 89.85%.

وجاءت الحدود الدنيا للقبول بكلية العلوم بالقاهرة تخصص عام 533 درجة بنسبة 82%، كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة تخصص عام 530 درجة بنسبة 81.54%، اللغات والترجمة تخصص عام 406 درجات بنسبة 62.46%، ومعهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم للبنين بالقاهرة فيقبل من 575 درجة بنسبة 88.46%.

تنسيق جامعة الأزهر أدبي بنين

وتأتي كلية اللغات والترجمة بالقاهرة تخصص عام للشعبة الأدبية بجموع 373 درجة، وكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام 357 درجة، وكلية التربية بالقاهرة تخصص عام 366 درجة، وكلية أصول الدين القاهرة تخصص عام 371 درجة، ومعهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة 374 درجة، وكلية اللغة العربية تخصص عام 348.

ويمكن معرفة النتيجة الكاملة لتنسيق الأزهر 2022 ادبي وعلمي بنين من خلال الضغط هنا.