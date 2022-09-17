قواعد التسكين في مدن جامعة حلوان 2022.. مخالفتها تؤدي للفصل

حددت جامعة حلوان، مجموعة مهمة من التعليمات الخاصة بالتسكين في المدن الجامعية بالتزامن مع فتح باب التقديم لتسكين الطلاب المستجدين من تنسيق المرحلة الثالثة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، مؤكّدة ضرورة الالتزام بهذه التعليمات بدقة، لافتة إلى أنَّه يجرى حالياً الاستعداد الجيد من خلال أعمال صيانة المباني.

تعليمات مشددة لقواعد التسكين في المدن الجامعية

ترصد «الوطن» في السطور التالية التعليمات العامة التابعة للائحة المدن الجامعية 2022، بحسب ما أعلنته جامعة حلوان عبر موقع التقديم الإلكتروني للمدن:

- يفصل الطالب نهائياً من الإقامة بالمدن الجامعية إذا تجاوزت مدة غيابه 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً منفصلة ولا يسمح له بالدخول إلا بعد عذر تقبله الإدارة.

- عند ملء الاستمارة وتوقيع الطالب على استمارة طلب الإقامة يلزمه بإتباع لوائح وتعليمات مجلس المدن وإدارة المدينة الجامعية التي تنشر في لوحة الإعلانات.

- في حالة عدم سداد رسوم التسكين خلال 10 أيام من تاريخ إعلان نتيجة القبول يعد الطالب متنازلاً عن حقه في الإقامة طبقاً للائحة المدن الجامعية.

- يجوز للطالب التقدم بطلب لإعادة قيده خلال 10 أيام بعد قرار فصله لعدم التسكين وذلك في حالة وجود أماكن بالمدينة الجامعية بعد دفع الغرامة المحددة بمعرفة مجلس المدن في كل عام.

- يحرم الطالب من الإقامة بالمدن الجامعية إذا لم يسدد الرسوم المستحقة عليه خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر، ويتمّ إعادة قيد الطالب إذا قدم أسباب قوية تبرر ذلك وبشرط وجود أماكن تسمح بإعادة قيده.

- تقدم الطلبات خلال المواعيد المحددة التي تُعلن بمقر المدن الجامعية أو بموقع جامعة حلوان على الإنترنت ولا يلتفت للطلبات التي ترد بعد الميعاد.

القبول للإقامة بالمدينة الجامعية يكون لمدة عام جامعي واحد فقط

- يكون القبول للإقامة بالمدينة الجامعية مقصوراً على عام جامعي واحد وتجدد الطلبات في أول كل عام جامعي مع إرفاق إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون أو مياه حديث.

- أن يكون خاتم شعار الجمهورية واضح البيانات وكتابة البيانات بخط واضح ومطابقة للمستند الأصلي وعدم الكشط أو الشطب أو استخدام مزيل.